Palermo, via tensostrutture da cimitero Rotoli, Orlando: “Passo verso superamento emergenza”

A piccoli passi verso la normalizzazione del più grande cimitero del capoluogo siciliano.

Via le tensostrutture dal cimitero dei Rotoli di Palermo. Le attività di dismissione prenderanno il via questa mattina, alle 10. “Si tratta delle tensostrutture – spiega l’assessore comunale Salvatore Orlando – che hanno ospitato per oltre due anni, com’è tristemente noto, un migliaio di bare in attesa di degna sepoltura.”

Grande determinazione

“Una situazione – prosegue Orlando – che ha contribuito a determinare l’emergenza cimiteriale riscontrata da questa amministrazione fin dall’insediamento e affrontata immediatamente con estrema determinazione attraverso iniziative di carattere strutturale ed organizzativo che stanno restituendo la gestione cimiteriale a criteri di normalità. Con la dismissione si segna, dunque, un ulteriore passo verso il superamento dell’emergenza cimiteriale”.