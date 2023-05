Pallanuoto, Ekipe Orizzonte ancora regina d’Italia: trionfo e 23° scudetto

Anche quest'anno, non c'è stata storia: l'Ekipe Orizzonte trionfa e conquista l'ennesimo, straordinario, scudetto.

Ancora, straordinariamente, Ekipe Orizzonte.

Non c’è nulla da fare: le più forti, in Italia, restano sempre loro.

Le ragazze di Martina Miceli nella bolgia della Piscina Comunale di Nesima battono Sis Roma 8-6 in gara 4 e si laureano campionesse d’Italia per la 23° volta nella loro storia.

3-1 e serie chiusa con il lucchetto. Poi i festeggiamenti, travolgenti e pieni di entusiasmo: in acqua finisce anche la stessa allenatrice ed ex campionessa olimpica.

La partita: Ekipe letale nel finale

La gara, nelle fase iniziali, sembra equilibrata: le due squadre giocano alla pari, si superano e si raggiungono a vicenda. La Sis Roma scappa con Andrews, l’Ekipe Orizzonte ribalta con Marletta e Bettini mentre le ospiti pareggiano con Galardi.

Nel secondo tempo, sempre la solita Andrews riporta avanti le giallorosse, poi Bettini pareggia. Piccozzi non sbaglia in superiorità numerica e manda al riposo lungo la Roma in vantaggio per 3-4.

Nell’ultima frazione, però, le rossazzurre sfruttano due superiorità numeriche. la prima con l’eterna Tania Di Mario, l’altra con Marletta.

8-6, avversarie al tappeto.

Le campionesse sono sempre e solo loro: lo scudetto è dell’ Ekipe Orizzonte.