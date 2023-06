Pallavolo, al via a Catania le semifinali scudetto Under 16

La febbre scudetto è altissima. Stamattina si sono giocati i quarti di finale: oggi pomeriggio il via delle semifinali al PalaCatania

Ormai ci siamo. La febbre scudetto è ormai alta a Catania. Stamattina si sono giocati i quarti di finale. L’ultima sfida, conclusasi da poco al Pala Catania. Il Vero Volley Delicatesse s’impone per 3-2, al PalaCatania, sull’Arena Volley Leonardi Benne (tie break decisivo concluso 16-14 in favore delle lombarde). Nelle altre partite nette vittorie dell’Anderlini Modena, che ha ragione in tre set della Savino del Bene Volley, e dell’Imoco Conegliano, con lo stesso punteggio, su Busnago. Il Volleyrò Casal de Pazzi ha ragione in quattro parziali di Asti. Le semifinali si disputeranno alle 18. Al Pala Arcidiacono si sfideranno l’Imoco Conegliano e l’Anderlini Modena che giocherà la sua ottava partita in questa finale (arriva al penultimo da qualificata). Al PalaCatania il Volleyrò Casal de Pazzi e il Vero Volley. Due semifinali “nobili” che garantiranno spettacolo tecnico notevole.

SEMIFINALI NONO-SEDICESIMO POSTO: VITTORIE PER PIACENZA, COGO VALLE E ACADEMY WEKONDOR

Penultima giornata di gare a Catania dove è in corso di svolgimento da martedì la finale nazionale Under 16 femminile, organizzata da Fipav Catania con il patrocinio del Comune di Catania, di ARS e in collaborazione con il Cus Catania. Vittoria per l’Academy Wekondor Catania che supera senza problemi 3-0 (25-15, 25-17, 25-12).

Il Cogo Valle ha ragione della Nuova Pallavolo Collemarino in tre set (25-20, 25-19, 25-13). Le due squadre si affronteranno il 13°-14° posto (Pala Abramo). Si affronteranno per il nono posto il Volley Academy Piacenza e Volley Friends Roma.

Il Volley Academy Piacenza regola per 3-0 il Centro San Lorenzo (25-16, 25-16, 25-14). Il Volley Friends Roma batte a domicilio il Cuore di Mamma Cutrofiano (3-1, 26-24, 21-25, 25-21, 25-23 ). Le perdenti giocheranno per l’11° posto.

Il programma del pomeriggio in pillole

Il quadro delle gare in programma nel pomeriggio sarà il seguente dalle ore 16

Pala Catania: Volley Friends Roma-Academy Piacenza (9°10°posto), Vero Delicatesse-Volleyrò (1°-4°posto)

Pala Abramo: Cogo Valle-Academy WeKondor Catania (13°-14°posto); Arena Leonardi-Club76 Asti (5°-8° posto)

Pala Arcidiacono: Cuore di Mamma Cutrofiano-San Lorenzo (11°-12°posto), Imoco-Moma Anderlini (1°-4° posto)

Pala Cus: Collemarino-Arcidano (15°-16° posto); Busnago-Savino del Bene (5°-8°posto)