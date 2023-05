Pantelleria ‘mon amour’: in arrivo i primi 120mila euro dei fondi donati da Armani

Non è tra l'altro la prima volta che lo stilista è generoso con l'isola.

Luogo di vacanza e relax amato dai vip, l’isola di Pantelleria, causa incendio devastante della scorsa estate, ha subito danni davvero ingenti. Amata in particolare dallo stilista Giorgio Armani che lì ha una villa, il Comune ha incassato dall’illustre cittadino onorario i primi 120mila euro dei 500mila totali donati. Non è tra l’altro la prima volta che Armani è generoso con l’isola che lo ospita dal lontano 1974, considerato che ha già donato una tac e un mammografo all’ospedale pantesco e 64mila euro al cinema di contrada Scauri.

Paura per Tardelli e la Merlino

Le fiamme oltre alla casa di Armani e altre nella zona, hanno accerchiato anche la casa dell’ex calciatore Marco Tardelli che d’estate trascorre le vacanze sull’isola con la compagna Marta Merlino e in quell’occasione, la coppia, assieme ad altre trenta persone, è stata costretta a lasciare la casa.

Gli interventi previsti

L’amministrazione comunale ha suddiviso i 500mila euro in diversi interventi. 40mila allo sviluppo economico e agricolo, 20mila per l’acquisto di beni, 400mila euro per lavori pubblici. Ancora 40mila euro per l’acquisto di beni per la protezione civile e per quel che riguarda i lavori pubblici c’è già l’impegno di 101mila euro per la manutenzione del campo di calcio.