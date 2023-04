Pantelleria, 2 kg droga in valigia: scattano sequestro e arresto per due isolani

Le indagini proseguono per accertare l’eventuale coinvolgimento di complici

Da Palermo a Pantelleria con la droga nella valigia. Circa due chili di hashish sono stati sequestrati dai finanzieri in servizio di vigilanza doganale presso gli arrivi dello scalo aeroportuale isolano durante il controllo dei passeggeri appena sbarcati da un volo proveniente da Palermo. Nella valigia di due isolani di rientro a Pantelleria, nascosti in un doppio fondo ricavato nel bagaglio, sono stati trovati circa 2 chili di hashish. La droga se immessa sul mercato avrebbe fruttato alcune migliaia di euro.

Rilevata la flagranza del reato di traffico di sostanze stupefacenti, è immediatamente scattato l’arresto per il proprietario del bagaglio e il sequestro della droga, oltre alla denuncia per il secondo passeggero. L’autorità giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la custodia cautelare anche per il secondo, collocandoli entrambi ai domiciliari. Le indagini proseguono per accertare la provenienza della droga e l’eventuale coinvolgimento nell’isola di ulteriori complici.