Pantelleria, migranti violano divieto reingresso e sbarcano: 7 arresti

Sette cittadini tunisini sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Trapani. Al termine delle procedure di identificazione è emerso che i sette stranieri, per la maggior parte sbarcati a Pantelleria (Trapani), avevano violato il divieto di reingresso.

Uno dei sette cittadini tunisini sbarcati, inoltre, era destinatario di un ordine di carcerazione per reati in materia di stupefacenti ed è stato accompagnato in carcere.