Si cerca Paolo Catanesi, scomparso da due giorni a Barcellona Pozzo di Gotto

Catanesi ha 79 anni e l'ultima volta che è uscito di casa, ossia venerdì, indossava un cappellino con visiera di colore blu acceso, camicia grigia a maniche corte, pantaloni marroni

Paolo Catanesi, 79 anni, è scomparso in provincia di Messina, esattamente a Barcellona Pozzo di Gotto. L’anziano è stato visto l’ultima volta tramite immagini di sistemi di videosorveglianza venerdì 4 agosto alle ore 11:15 circa. Dopodiché non si hanno avute più sue notizie.

Le ricerche e gli appelli sui social

Catanesi ha 79 anni e l’ultima volta che è uscito di casa, ossia venerdì, indossava un cappellino con visiera (da baseball, per intendersi, ndr.) di colore blu acceso, camicia grigia a maniche corte, pantaloni marroni e l’uomo indossa anche degli occhiali.

Secondo quanto scrive Messina Today, inoltre, l’anziano al momento scomparso soffrirebbe di demenza senile che non gli permette di esprimersi in modo chiaro. La nipote Mara Pirri su Facebook ha lanciato numerosi appelli e aggiornamenti.

In caso l’uomo venga avvistato bisogna chiamare il numero d’emergenza in modo tempestivo: 112; oppure i seguenti numeri: 3460425830; 3397864018.

L’avviso del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Anche il Comune si sta interessando strettamente alla scomparsa dell’anziano, infatti ha lanciato un appello sui social con informazioni aggiuntive per i contatti in caso di ritrovamento di Catanesi. Ecco quanto si legge in una nota del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: “IMPORTANTE APPELLO

Il signore anziano nella foto non è rientrato a casa ed i suoi familiari lo cercano. Si chiama Paolo Catanesi e ha 79 anni. È alto, magro, ha i capelli bianchi. Si è allontanato da casa e non è rientrato”.

Altra foto di Paolo Catanesi

“Indossa un cappello blu elettrico e una camicia grigia a maniche corte. In caso di segnalazioni chiamare il 112 o i Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto allo 0909709700 oppure recarsi all’ufficio mobile dei Vigili del Fuoco davanti il Palazzo Municipale”.