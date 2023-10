Papa: “Donne escluse per secoli, con loro avremmo avuto più fatti”

“Non possiamo più escludere sguardi diversi dalla prassi e dalla teoria economica, - ha osservato - così come dalla vita della Chiesa".

“Abbiamo lasciato fuori per secoli – tra gli altri – lo sguardo delle donne: se fossero stati presenti, ci avrebbero fatto vedere meno merci e più relazioni, meno denaro e più redistribuzione, più attenzione a chi ha e a chi non ha, più realtà e meno astrazione, più corpo e meno chiacchiere”. Lo ha sottolineato il Papa nel messaggio ai partecipanti al IV incontro annuale di The Economy of Francesco. “Non possiamo più continuare a escludere sguardi diversi dalla prassi e dalla teoria economica, – ha osservato- così come dalla vita della Chiesa. Per questo, una mia gioia speciale è vedere quante giovani donne sono protagoniste di Economy of Francesco”.