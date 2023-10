Sinodo dei vescovi, fra i temi affrontati: ruolo donne nella Chiesa e abusi

Sinodo dei vescovi, il Papa presente alla riunione. Diversi temi affrontati, fra cui il ruolo delle donne nella Chiesa e tanto altro

Il ruolo delle donne nella Chiesa e la necessità di una partecipazione più attiva, il tema dei migranti, la Chiesa dalle porte aperte che accoglie tutti, specie chi è ai margini, la formazione nei seminari. L’attenzione ai poveri. Sono stati i temi più dibattuti al Sinodo dei Vescovi in corso nell’Aula Paolo VI nei Circoli minori, come negli interventi individuali in questi giorni, secondo quanto ha spiegato il prefetto del dicastero della comunicazione del Vaticano, Paolo Ruffini. Stamani, il Papa ha preso parte all’intera sessione. I partecipanti presenti sono stati 351.

Un intervento ha affrontato il tema della guerra in Ucraina ed è scattato l’applauso dell’Assemblea , “per la sofferenza del popolo ucraino nella guerra subita”, ha detto il prefetto della Comunicazione. Al Sinodo – ha spiegato Ruffini – si è detto che “ci sono difficoltà ma anche che molte barriere cadranno”. Tra gli interventi, anche la piaga della pedofilia e l’attenzione per le vittime di abusi da parte del clero.

Le altre questioni del Sinodo

Uno dei componenti del Sinodo, il card. Gerard Müller, ha rotto il silenzio con una intervista. Che impatto avrà sulla segretezza? “Farà il suo discernimento – ha tagliato corto Ruffini – questo sarà l’impatto. Non è che al Sinodo ci sia un gendarme. Non stiamo parlando di punizioni, poi il discernimento è lasciato ad ognuno”. In un altro intervento, ha spiegato ancora il prefetto del dicastero della Comunicazione, si è insistito sulla necessità di “purificare la Chiesa da abitudini non conformi al Vangelo”, e che la Chiesa deve essere “samaritana, non solo per i perfetti. Aperta a chi è ai margini. Ci si è chiesto anche cosa possa cambiare perché la Chiesa sua sempre più accogliente”.

Negli interventi liberi, come in quelli dei Circoli, si è parlato anche della necessità di “valorizzare i ministeri non ordinati” come i catechisti. Al centro degli interventi poi il tema dell’eucaristia domenicale. C’è chi ha affrontato il tema delle persecuzioni dei cristiani e le sofferenze della Chiesa nelle diverse parti del mondo.