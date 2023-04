Papa Francesco si confida al telefono con un amico: "Me la sono vista brutta"'

Dalla chiamata al pesarese Michele Ferri si conoscono i dettagli del recente ricovero in ospedale del Santo Padre

“Me la sono vista veramente brutta, avevo perso conoscenza. Bastavano alcune ore in più e non so se la raccontavo”. Sono le parole pronunciate da Papa Francesco nel corso di una telefonata a Michele Ferri, 52enne pesarese, il fratello di Andrea, commerciante ucciso a Pesaro a colpi di pistola a giugno 2013 da un proprio dipendente per una rapina.

Una bella amicizia

Da dieci anni il Pontefice è solito chiamare Michele, con il quale si è instaurata una bella amicizia. Era stato proprio Michele, dopo la morte del fratello, ad inviare una lettera a Bergoglio chiedendo perché fosse toccato alla sua famiglia così tanto dolore.

Il racconto

Papa Francesco ha raccontato dell’infezione polmonare che lo ha colpito a fine marzo, costringendolo al ricovero al Policlinico Gemelli. Grazie alla conversazione con Michele, riportata oggi sulle colonne del Resto del Carlino, si è appreso che il Santo Padre è arrivato in ospedale in stato di incoscienza a causa dei problemi di salute.

Gli auguri pasquali

Michele e Francesco si sono sentiti sabato, alla vigilia di Pasqua, e si sono scambiati anche dei cordiali auguri. Perché il Papa non si dimentica mai della famiglia Ferri, visto che l’ultima è stata la 90esima telefonata in dieci anni.