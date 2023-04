Papa: “Guerre continuano a seminare morte in forme raccapriccianti”

"Il mondo non deve più vivere lo sgomento della morte violenta per mano dell’uomo", ha detto Bergoglio

“Purtroppo, in stridente contrasto con il messaggio pasquale, le guerre continuano, e continuano a seminare morte in forme raccapriccianti, addoloriamoci per queste atrocità e preghiamo per le loro vittime chiedendo a Dio che il mondo non debba più vivere lo sgomento della morte violenta per mano dell’uomo ma lo stupore della vita che lui dà e che rinnova con la sua grazia”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro.

“Penso ai nostri fratelli e sorelle che in Russia e in Ucraina oggi celebrano la Pasqua: che il Signore sia vicino loro e li aiuti a fare la pace”, ha detto.