Papa: “Sogno mondo in cui ognuno ha acqua, pane, lavoro, medicine, terra e casa”

"Prego affinché il Signore possa infondere su voi tutti il coraggio e l’ardore di piantare semi di pace", ha detto Bergoglio

”Mentre riflettete su come valorizzare la distintività e la qualità del Made in Italy agroalimentare, vi invito a ricordarvi di chi manca del necessario per sfamarsi. Per favore, non dimentichiamoci dei poveri. Sogniamo un mondo in cui l’acqua, il pane, il lavoro, le medicine, la terra, la casa, siano beni disponibili per ogni individuo”. E’ il messaggio che Papa Francesco ha inviato ai partecipanti ai Villaggi Coldiretti in corso a Roma al Circo Massimo.

“Prego affinché il Signore possa infondere su voi tutti il coraggio e l’ardore di piantare semi di pace che contribuiscano a costruire un mondo più fraterno e imploro Dio, datore di ogni bene, affinché possa concedervi abbondanti benedizioni”, ha aggiunto Bergoglio.