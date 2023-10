Ladro entra in casa dal balcone, anziani coraggiosi lo mettono in fuga

Furto sventato grazie al coraggio di due anziani: è accaduto alla Vucciria di Palermo.

Anziani mettono in fuga un ladro e sventano furto alla Vucciria di Palermo: è accaduto in un’abitazione di via Salita di Sant’Antonio nelle scorse ore.

Sul caso di tentato furto indagano i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo.

Anziani sventano furto a Palermo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ladro si sarebbe introdotto nell’abitazione dei due anziani dal balcone di casa, situato al primo piano di uno stabile di via Salita di Sant’Antonio. Nonostante lo shock e il comprensibile timore, la coppia avrebbe reagito e – dopo una breve colluttazione – sarebbero riusciti a mettere in fuga il malvivente, costretto ad andarsene a mani vuote.

In seguito, i coniugi hanno contattato i carabinieri per denunciare il tentativo di furto. I militari dell’Arma hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per identificare il responsabile del reato.

Immagine di repertorio