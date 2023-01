Parcheggio Talete, si chiude contenzioso Regione e Comune di Siracusa

Il deputato regionale Carlo Gilistro: "Adesso la Regione riconosce, che anche la sola realizzazione del parcheggio è da considerarsi intervento importante per la mobilità in Ortigia"

“Buone notizie per Siracusa. Si chiude con una transazione il contenzioso in atto tra la Regione ed il Comune di Siracusa relativo alla costruzione del parcheggio Talete”. A dare la notizia è il deputato regionale del M5S Carlo Gilistro.

“C’era il rischio di dovere restituire alla Regione dieci milioni di euro perché gli interventi realizzati negli anni 90 non erano in linea con quelli finanziati. Adesso la Regione riconosce, attraverso l’assessorato alle Infrastrutture, che anche la sola realizzazione del parcheggio è da considerarsi intervento importante per la mobilità in Ortigia.

E questo sebbene le altre opere viarie non siano state, alla fine, realizzate. Non solo – conclude Gilistro – è stato ottenuto anche il parere favorevole per l’ottenimento di nuovi finanziamenti, comunitari o statali, per migliorare e ammodernare il Talete”.