Parco commerciale “Le Zagare”, gli operatori rassicurano: “Punti vendita rimarranno aperti”

Arrivano le rassicurazioni da parte degli operatori del Parco Commerciale "Le Zagare": "I punti vendita rimarranno regolarmente aperti".

In riferimento a diversi articoli di stampa pubblicati recentemente e, in particolare, nella provincia di Catania, in riferimento alla vendita dei centri commerciali “Le Zagare” e “Le Ginestre” in merito al fallimento di Aligroup, arrivano precisazioni da parte del presidente del Consorzio degli operatori del Parco commerciale “Le Zagare”

“Stiamo ricevendo diverse telefonate e comunicazioni telematiche di clienti allarmati dalla paventata chiusura dei Centri Le Zagare e Le Ginestre, da tantissimi anni punti di riferimento di un vasto territorio sia sotto il profilo commerciale che dell’aggregazione sociale”.

“Punti vendita rimarranno aperti”

“A tal proposito, al fine di evitare ogni possibile equivoco, rappresento che non è avvenuta, né è prevista, la chiusura del centro commerciale Le Zagare. I punti vendita sono e resteranno regolarmente aperti e verranno garantiti tutti quei servizi che ogni giorno offriamo alla clientela”.

“Voglio, quindi, rassicurare la clientela che le attività del centro commerciale proseguono normalmente e senza sosta e gli eventi previsti per l’imminente Carnevale si terranno come da programma”, conclude la nota.