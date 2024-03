Pasqua a Enna: dal Venerdì Santo alla Domenica in Albis

Enna è pronta per le celebrazioni del fine settimana. Oggi, per la Passione di Cristo, l’appuntamento è alle tre del pomeriggio al Duomo e in tutte le chiese per l’adorazione della Santa Croce e della Comunione

ENNA – Oggi, Venerdì Santo, si entra nella fase della celabrazione più delicata ed importante della Passione di Cristo. Anche Enna indossa i panni della processione e del raccoglimento, preparandosi anche ai riti e agli eventi del Sabato e della Domenica Santa: l’ultimo sarà un giorno di festa e gioia in cui tutta la città celebra la via della resurrezione del Cristo.

Il programma delle celebrazioni della Pasqua a Enna

Oggi alle ore 15 ci si ritroverà al Duomo e in tutte le chiese parrocchiali per lo scoprimento e l’adorazione della Santa Croce e della Comunione.

Alle ore 16 è prevista la partenza dalla chiesa di San Leonardo della Confraternita Santissima Passione con l’inserimento, durante il tragitto verso il Duomo, di tutte le altre Confraternite secondo il secolare ordine processionale. Le stesse renderanno omaggio alla Santissima Madonna Addolorata presso l’omonima Chiesa che, per ultima, sarà portata al Duomo dove è già stata deposta l’urna del Cristo Morto.

Alle ore 19 poi dal Duomo si muove rà la solenne processione delle sedici Confraternite con la Spina Santa e i simulacri del Cristo Morto e dell’Addolorata che si snoderà per le vie principali della città per giungere infine al cimitero dove sarà impartita ai Confrati e a tutti i fedeli la solenne benedizione con la Spina Santa.

Al termine della Solenne Benedizione, la processione riprenderà per poi concludersi al Duomo. La celebrazione del Sabato Santo, invece, vedrà inizio alle ore 18 dalla chiesa di Maria Santissima La Nuova: è prevista in questa occsione la processione e la celebrazione della festa di Santa Maria La Nuova.

Durante la tarda sera, alle ore 22,30 al Duomo e nelle chiese parrocchiali avaranno luogo i seguenti riti: la benedizione del Fuoco, quella del Cero quella dell’acqua per i battesimi e per la veglia pasquale.

La Domenica in Albis

Poi sarà la volta della Domenica in Albis, ovvero della Pasqua di Resurrezione. Dalle ore 7 della mattina alle ore 12 verranno celebrate le sante messe nella Chiesa del Santissimo Salvatore nell’ambito della “Festa della Resurrezione di Cristo”.

Alle sei del pomeriggio si partirà, quindi, dalla chiesa del Santissimo Salvatore e dal Santuario di San Giuseppe con la partenza dei fercoli del Cristo Risorto e della Madonna che, provenendo da percorsi diversi e opposti daranno vita alla tradizionale “Paci” che avrà luogo in piazza Mazzini.

La processione si concluderà infine a piazza Duomo con l’entrata di entrambi i fercoli nella Chiesa Madre.

Alle ore 18 a piazza Duomo la processione delle Confraternite del Santissimo Salvatore, San Giuseppe e dello Spirito Santo, accompagnate dal vicario Foraneo della città e da tutti i fedeli verso il lato sud di fronte al Castello di Lombardia ove sarà impartita la “Solenne Benedizione dei campi”.

Al rientro in Duomo le Confraternite del Santissimo Salvatore e San Giuseppe, con la partecipazione del simulacro dello Spirito Santo daranno vita alla tradizionale “Spartenza” che avverrà in piazza Mazzini. Al termine le Confraternite assieme al proprio fercolo rientreranno nelle rispettive chiese.