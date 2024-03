Meteo, che tempo farà in Sicilia per Pasqua e Pasquetta? Ecco le previsioni

Ecco che tempo farà per Pasqua e Pasquetta in Sicilia: le previsioni meteo per le giornate del 31 marzo e dell'1 aprile

Pasqua e Pasquetta sono ormai dietro l’angolo. I siciliani si preparano a celebrare la sacra ricorrenza, sperando in un tempo clemente per potersi godere appieno le due giornate anche fuori casa. Le previsioni, in questo senso, appaiono confortanti: sull’isola, infatti, si prevede sole e temperature sopra la media stagionale per domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile.

Le previsioni per Pasqua e Pasquetta in Sicilia

L’Italia resterà divisa in due, quindi, piogge e temporali al Nord e sole con clima molto mite, o addirittura caldo al Sud. “Una decisa rimonta dell’anticiclone subtropicale, come prevedono gli esperti di 3BMeteo, favorirà un weekend pasquale stabile, asciutto e piuttosto caldo con valori massimi anche superiori 22-24°C per l’azione di venti dai quadranti meridionali, persino superiori sul versante tirrenico della Sicilia, dove si profilano picchi termici dai connotati simil-estivi”.

Temperature massime fino a 26 gradi

Venerdì, dunque, arriva l’anticiclone africano sull’Isola e la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio, con temperature massime fino a 26 gradi. Valori in rialzo da sabato con la presenza di vento di scirocco. Stesso scenario, secondo i meteorologi, il giorno di Pasqua con sole e sabbia sahariana ancora presente nell’aria. Le temperature saranno sempre oltre la media stagionale al Sud e in Sicilia, con punte di 25°C o persino superiori. Le temperature potrebbero far registrare un ulteriore lieve aumento all’estremo Sud.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI