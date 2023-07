Paternò senza luce e acqua: il sindaco chiede interventi

Paternò è al buio e senz'acqua con temperature più che alte, 46 gradi circa. Un problema che coinvolge esattamente la provincia.

Paternò è al buio e senz’acqua con temperature più che alte, 46 gradi circa. Un problema che coinvolge esattamente tutta la provincia provocando disagi. Il sindaco paternese, Nino Naso, ha contattato Prefettura, Regione, ENEL e tutte le autorità preposte per tentare di risolvere il problema. Il lavoro del primo cittadino non si arresta ma le condizioni sono invivibili. Cittadini, anziani e bambini, vivono da giorni in condizioni ingestibili.