Patrocini onerosi, dalla Regione finanziati 9 eventi in Sicilia

Si spinge molto per la valorizzazione delle tradizioni popolari con richiamo di interesse anche internazionale: stanziati 41 mila euro, pari al 50% delle somme che l'organizzazione deve impegnare

Sono 9 gli eventi culturali, che valorizzano le tradizioni popolari con un grande potenziale di attrattività turistica, che saranno finanziati dalla Regione con i patrocini onerosi, per una spesa totale di 40.800 euro, suddivisi in cifre che vanno da un minimo di 2.750 euro ad un massimo di 8.750 euro. Le manifestazioni si svolgeranno nel corso di quest’anno: si parte con la stagione concertistica organizzata dall’Accademia L. Van Beethoven, a Marsala, con diverse date sino a maggio; sempre in questo lasso di tempo si svolgerà la manifestazione “Onda pop”, la rassegna musicale che coinvolgerà le principali città della Sicilia, da Messina a Palermo, da Catania a Trapani, in eventi dal vivo di artisti nazionali e locali, in alcuni dei principali locali della Sicilia. A Milazzo in scena la decima edizione del premio “Scarabeo d’argento”, assegnato alle personalità che, durante la propria carriera, hanno tracciato valori esemplari nel mondo della cultura.

Tanti gli eventi finanziati, da quelli sportivi a quelli religiosi

Patrocinio oneroso anche per la 14esima edizione della maratona internazionale “Fontalba marathon-Antonello da Messina”, organizzata dalla polisportiva Odysseus di Messina; a Palermo, invece, ci si dedica all’enogastronomia nelle tre domeniche della “Bonocore experience”, organizzate dalla associazione Enogastronomica 90100. Dal 25 marzo al 7 aprile, a Corleone si vivrà l’atmosfera intensa e coinvolgente dei riti della settimana santa, gestiti dal comitato Venerdì santo. Proprio il 7 aprile, si terrà il 17esimo “Granfondo della ceramica”, la gara ciclistica che attraversa le città delle ceramiche tradizionali, con partenza da Santo Stefano di Camastra. Qualche settimana e si arriva al 24 maggio, per la settima edizione del premio nazionale giudice beato Rosario Angelo Livatino, organizzato dalla sezione di Agrigento dell’associazione italiana arbitri. In conclusione, alla fine di giugno, a Gioiosa Marea si svolgerà la decima “Festa della tonnara”, in occasione della donazione, il 27 giugno del 1407 del tratto di mare denominato “Sancti Georgii”.

Contributi per sostenere la cultura isolana

La concessione dei patrocini onerosi è stata ripresa dopo la fine dell’emergenza sanitaria, per dare una spinta attraverso lo spettacolo, la cultura e lo sport, all’arrivo di turisti da tutta la penisola così come dal resto del mondo. Si è scelto, quindi, di finanziare eventi di carattere storico, religioso, o di valorizzazione delle tradizioni popolari, capaci di richiamare turisti non solo di prossimità. I fondi potranno essere usati per le spese per la produzione, la realizzazione e diffusione di materiale informativo e promo-pubblicitario (depliant, cataloghi, manifesti, brochure, etc.) nel limite massimo del 10% della spesa complessiva; le spese per il solo noleggio delle attrezzature tecniche necessarie alla realizzazione dell’attività, incluse le spese per il personale addetto; le spese per prestazioni artistiche per cantanti, attori, ballerini, presentatori, testimonial del mondo dello spettacolo e della cultura, nel limite massimo del 50% della spesa complessiva.