Paura a Genova: incendio divampa in ospedale – VIDEO

Il presidente della Liguria Giovanni Toti rassicura: "Tutti i pazienti sono stati evacuati in totale sicurezza"

Momenti di paura questa notte a Genova, dove un incendio è divampato al terzo piano del monoblocco dell’ospedale San Martino.

Ansia e preoccupazione sono subito scattati all’interno dei vari reparti, con le operazioni di emergenza subito attivate per evitare il peggio.

La Direzione Sanitaria informa che il rogo è partito da un corto circuito a un gruppo di continuità della struttura. Non ci sono feriti. Le fiamme sono state subito domate, ma il fumo ha invaso i locali del terzo piano. Tutti i pazienti sono stati trasferiti in altri padiglioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Toti: “A Genova pazienti evacuati in totale sicurezza”

“Un incendio è divampato un’ora fa al Monoblocco del San Martino di Genova – ha scritto sul proprio account Twitter il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti – Da subito siamo in costante contatto con il direttore generale Marco Prioli, i vertici dell’ospedale e con l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola per essere aggiornati sull’evolversi della situazione. I vigili del fuoco sono subito intervenuti per domare le fiamme, tutto il terzo piano è stato evacuato e tutti i pazienti presenti nella struttura sono stati spostati in altri padiglioni e messi in sicurezza. Fortunatamente non ci sono stati feriti”.