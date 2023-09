Paura per Gaetano Galvagno: incidente a Milano per il presidente Ars

Il presidente Ars Gaetano Galvagno è stato coinvolto in un'incidente stradale questa mattina a Milano: ecco come sta

Paura per Gaetano Galvagno.

Il presidente dell’Assemblea della Regione Siciliana è rimasto coinvolto, con conseguenze non gravi, questa mattina in un incidente stradale a Milano, all’incrocio tra viale Marche e viale Zara, a bordo di un’auto finita fuori strada per evitare un’ambulanza.

Galvagno ricoverato: le sue condizioni non sono gravi

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale, il numero uno dell’Ars era a bordo della vettura con un’altra persona (rimasta ferita ma sempre in modo lieve) quando ha sterzato improvvisamente per evitare un’ambulanza che stava sopraggiungendo a sirene attivate.

Galvagno è stato portato all’ospedale Fatebenefratelli dove è ricoverato in condizioni non gravi.