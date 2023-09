Paura per incendio in contrada Timpa dei Palombi, fiamme sfiorano le abitazioni

I residenti hanno prontamente lanciato l'allarme e sul luogo dell'incendio sono intervenute alcune squadre di vigili del fuoco

Momenti di paura nella giornata di ieri a causa di un vasto incendio che è divampato in contrada Timpa dei Palombi, ad Agrigento. Le fiamme sviluppate non distanti dal quartiere Villaggio Mosè hanno distrutto ampie zone di vegetazione. Il rogo ha lambito anche alcune abitazioni vicine.

L’intervento dei vigili del fuoco

I residenti hanno prontamente lanciato l’allarme e sul luogo dell’incendio sono intervenute alcune squadre di vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento hanno impegnato i pompieri per alcune ore. Alcune abitazione, a scopo cautelativo, sono state evacuate. Indagini in corso per chiarire la natura dell’incendio. Non si esclude la pista dolosa.