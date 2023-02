Paura per l’Igea Virtus, sassi contro il pullman dei calciatori in trasferta a Lentini

Increscioso episodio al termine della gara fra Leonzio e Nuova Igea Virtus, valida per il campionato di Eccellenza e conclusa a reti inviolate

Increscioso episodio al termine della gara fra la Leonzio e la Nuova Igea Virtus, valida per il campionato di Eccellenza, girone B, giocata ieri a Lentini, e conclusa a reti inviolate. Il club messinese ha subito la rottura del finestrino del pullman che trasportava la squadra di ritorno dalla trasferta di Lentini. Il veicolo è stato preso di mira da due persone, non ancora identificate, che hanno scagliato alcune pietre contro il pullman.

La Nuova Igea Virtus condanna il gesto: “Vile e indegno”

“La Nuova Igea Virtus – si legge in una nota pubblicata sulla pagina Facebook del club messinese – condanna fermamente il vile, indegno e per fortuna isolato gesto di due criminali, che, al termine della gara tra Leonzio e Nuova Igea Virtus, hanno preso di mira con il lancio di alcune pietre, il pullman che trasportava i nostri supporter. Poco dopo esser partiti dall’Angelino Nobile, seppur scortati dalle forze dell’ordine, i nostri tifosi sono stati infatti vittima di una isolata sassaiola a cura di due pseudosupporters leontini. Come si evince dalle foto, fortunatamente la doppia camera dei vetri ha tenuto, evitando guai ben più seri a chi occupava i posti a sedere”.

“Nessuna colpa per la società della Leonzio”

“Ovviamente dell’accaduto – precisa il club nella nota – nessuna colpa hanno la società della Leonzio, come la stragrande parte, per non dire totalità, dei tifosi della squadra di casa che non meritano assolutamente di essere accostati a dei folli criminali, perchè tali sono coloro che attentano alla vita altrui (a maggior ragione per una partita). Ciò che lascia perplessi e ci fa porre più di qualche domanda, è come per ben due volte nel giro di circa un anno, nella stessa provincia, la sicurezza dei nostri tifosi venga messa a serio rischio da un po’ troppa approssimazione.

“Nessun presidio agli incroci”

“Prima della sassaiola il pullman dei nostri tifosi era preceduto da alcune pattuglie, senza alcun tipo di scorta in coda al bus e – si legge ancora nel post – , senza alcun tipo di presidio agli incroci (come usualmente si fa in queste occasioni) atto a prevenire ciò che purtroppo poi è accaduto (proprio al primo incrocio a 20 metri dallo stadio). Dopo, e solo dopo, si sono dispiegati gli agenti in tenuta antisommossa”.

Il club ringrazia le forze dell’ordine

“Non finiremo mai di ringraziare le forze dell’ordine, particolarmente quelle della Questura di Barcellona, per l’egregio lavoro che fanno in occasione delle gare della Nuova Igea Virtus, e per come abbiano dimostrato, negli ultimi anni, che la gestione dell’ordine pubblico se fatta con criterio e soprattutto con regole ben precise, porti alla prevenzione ed all’estinzione di gesti di violenza. Ciò che rattrista, e lo diciamo con rammarico e con (purtroppo) estrema cognizione di causa, è come quando andiamo fuori casa, tante volte i nostri tifosi vengano lasciati nell’improvvisazione più totale. Una uscita differita del pubblico, una adeguata disposizione della scorta e una programmazione dell’itinerario, ad esempio, oggi sarebbero stati opportuni, oltre che semplici da attuare. O chiediamo troppo?”.