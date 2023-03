Pd: Elly Schlein proclamata segretaria: “Siamo più forti, vivi e uniti”

"Vogliamo essere un partito umile e utile", ha detto durante il discorso all'assemblea del Pd

Elly Schlein è stata proclamata segretaria del Pd. La presidente della commissione Congresso Silvia Roggiani ha letto i risultati delle primarie e, dopo un lungo applauso per Stefano Bonaccini, ha proclamato Schlein vincitrice. Una lunga standing ovation dell’Assemblea dem ha salutato le parole della Roggiani.

Il discorso all’assemblea del partito

“Voglio ringraziare in modo caloroso Enrico Letta, grazie al quale è stato avviato un lavoro di rinnovamento. E ancora prima chi prima di lui, con piazza grande e tante aperture, ha iniziato questo lavoro di rinnovamento che porteremo avanti insieme”, ovvero Nicola Zingaretti. “Ringrazio tutta la segreteria uscente e il gruppo dirigente uscente, compresa l’assemblea che è stata rinnovata”, ha detto Schlein all’assemblea Pd.

“Vogliamo essere un partito umile e utile”

“Vogliamo essere un partito umile e utile” di fronte “alle risposte che sta dando il governo Meloni, il governo più a destra della storia repubblicana. Noi siamo altro”. “Nell’astensionismo si nasconde chi non ce la fa, le fasce di reddito più basse, è la crisi della democrazia. Per noi la risposta è chiara, siamo al fianco di quell’Italia che fatica, siamo qui per loro”, ha aggiunto Schlein all’Assemblea Pd.