A Pedara torna l’energia elettrica, non del tutto

Dopo le tante denunce che sono arrivate da Pedara, anche da parte di lettrici e lettori del QdS.it, pare che la situazione stia tornando lentamente alla normalità

Dopo le tante denunce che sono arrivate da Pedara, anche da parte di lettrici e lettori del QdS.it, pare che la situazione stia tornando lentamente alla normalità, quantomeno in parte. Arrivano buone notizie dall’Amministrazione comunale in quanto pare che dopo diverse sollecitazioni siano stati presi dei provvedimenti.

L’energia elettrica

Pedara è stata penalizzata gravemente dagli incendi e come anche buona parte della provincia di Catania è rimasta senza luce e acqua. Dall’Enel è arrivato il via libera per la fornitura di alcuni gruppi elettrogeni. La società Acoset, la quale gestisce l’erogazione dell’acqua, ha comunicato invece che invierà le autobotti solo a chi ne farà richiesta via email.

I tecnici di Enel continuano a operare sulle cabine e i cavi danneggiati. Tuttavia, al momento non è ancora possibile operare sulla precisa area colpita dalle fiamme.