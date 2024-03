Pensione anticipata 2024, come presentare domanda e requisiti per ottenerla

Ecco i requisiti necessari stabiliti dalla Manovra 2024 varata dal Governo Meloni

Sono state introdotte delle nuove modalità per coloro che desiderano presentare la domanda dedicata alla pensione anticipata 2024. A comunicarlo è l’Inps tramite una circolare, semplificando le modalità di presentazione dell’istanza

Pensione anticipata 2024, le vie d’accesso

Le vie d’accesso per poter accedere alla Pensione anticipata sono le seguenti:

Accedere direttamente al sito dell’Inps, attraverso Spid, Cns o Cie, entrando nell’area dedicata a “Pensione e Previdenza” e seguendo poi il percorso proposto.

Utilizzare i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge

Chiamare il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito, da rete fissa) o il numero 06 164164 (da rete mobile, a pagamento).

Pensione anticipata 2024, cosa ha stabilito la Manovra 2024

La Manovra 2024 ha stabilito il diritto alla pensione anticipata con il raggiungimento, nell’anno in corso, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni

Pensione anticipata flessibile, da cosa è determinata

Come si legge sul portale dell’Inps, la pensione anticipata flessibile “è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia”.

Pensione anticipata 2024, come viene calcolata

Nei confronti di coloro che maturano il requisito anagrafico di almeno 62 anni e il requisito contributivo di 41 anni nell’anno 2024, anche in regime di cumulo, il trattamento pensionistico viene calcolato secondo le regole del sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997.

