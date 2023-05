Peppino Impastato e la lotta contro la mafia, PD: “La sua lezione è più attuale che mai”

Anche gli esponenti del Partito Democratico partecipano al corteo in ricordo del giornalista ucciso dalla mafia 45 anni fa e parlano dell'importanza dell'antimafia.

“Siamo qui, al corteo in ricordo di Peppino Impastato, perché questo è il posto del Partito Democratico. La lezione di Peppino, a 45 anni dalla sua scomparsa, è oggi più attuale che mai”.

Sono le parole di Sergio Lima, d’intesa con Anthony Barbagallo, in occasione del 45esimo anniversario dell’uccisione del giornalista Peppino Impastato, avvenuta il 9 maggio 1978 a Cinisi. L’attivista aveva dedicato tutta la vita alla lotta contro la mafia, le ingiustizie e l’illegalità.

Peppino Impastato, l’omaggio del Partito Democratico

“Un’antimafia fatta di sostanza e non di atteggiamenti. Come ha recentemente ricordato la nostra segreteria nazionale la mafia, apparentemente inabissatasi, continua a essere una minaccia alla vita politica e sociale di questa regione. Il PD su questo non farà sconti”. Queste le dichiarazioni – d’intesa con il segretario regionale Anthony Barbagallo – di Sergio Lima, componente della segreteria regionale e membro dell’assemblea nazionale del PD a margine del corteo in ricordo di Peppino Impastato.

Alla cerimonia di commemorazione hanno partecipato diverse autorità regionali, compreso il presidente della Commissione Antimafia dell’Ars Antonello Cracolici. Quest’ultimo ha dichiarato: “La memoria non si può fermare: 45 anni dopo l’assassinio mafioso e il depistaggio su Peppino Impastato, la mafia non spara più, agisce da sommersa sperando di far tacere anche l’antimafia. Rivendichiamo il diritto alla memoria, un bene prezioso che fa ancora paura alla mafia”.

Immagine di repertorio