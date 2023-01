Percettori del reddito di cittadinanza legati alla criminalità organizzata: maxi sequestro

Percepivano il reddito di cittadinanza ma erano legati alla criminalità organizzata. In Campania, nei comuni di Torre Annunziata, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Vico Equense, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Volla e Pontecagnano i carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo per decine di migliaia di euro per indebita percezione del reddito di cittadinanza.

Nel mirino soggetti legati ai clan camorristici D’Alessandro, De Luca Bossa-Minichini, IV Sistema, Batti e Di Gioia-Papale operanti nell’area orientale di Napoli, in quella vesuviana, oplontina e stabiese. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dal Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica oplontina.