Perde controllo auto e finisce contro albero, morto 39enne

Carabinieri e vigili del fuoco al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente

Un 39enne è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto a Gizzeria, in provincia di Catanzaro. L’uomo era a bordo di un’utilitaria quando, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada e schiantandosi contro un albero.

Morte sul colpo

Il 39enne è morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente i carabinieri e i Vigili del fuoco intervenuti per estrarre il corpo della vittima dalle lamiere.