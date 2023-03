Perde controllo moto e si schianta contro palo, morto 43enne

Dramma della strada nel Reggiano

Incidente mortale, ieri sera, a Cadelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia. Un 43enne in sella al suo ciclomotore Aprilia stava percorrendo via Marconi quando ha perso il controllo ed è andato a sbattere violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’uomo, ghanese, residente in paese, per l’impatto ha riportando gravissimi traumi ed è stato quindi subito trasferito dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, insieme ai carabinieri della sezione radiomobile di Guasta, presso l’ospedale Santa Maria Nuova dove purtroppo è morto. Sono in fase di accertamento le esatte dinamiche del sinistro avvenuto ieri intorno alle 21.