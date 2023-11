La Piana di Baaria, le tradizioni rurali un volano per lo sviluppo

Presentato il progetto “La Piana di Baaria”, che punta a favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati per rafforzare la vocazione turistica del territorio valorizzandone le peculiarità

BAGHERIA (PA) – Presentato nei giorni scorsi a Palazzo Butera il progetto “La Piana di Baaria”, pensato per la promozione e lo sviluppo del circuito turistico-culturale-gastronomico di quella porzione di territorio che a oriente della Città delle Ville si estende sino a Trabia, comprendendo anche i comuni di Santa Flavia, Casteldaccia e Altavilla Milicia. Un territorio con una comune matrice legata alla storia della cultura della coltivazione e commercializzazione del limone che per decenni, sino agli anni Settanta del secolo scorso, ha caratterizzato la vita economica, sociale e culturale dell’area, creando reale e diffusa ricchezza, rendendolo il più ricco distretto agricolo dell’Italia meridionale.

Questa iniziativa, che vede come capofila la società R&T Srl, prende atto dell’evoluzione del quadro economico, sociale e culturale del territorio interessato e si pone come scopo finale il rafforzamento della vocazione turistica della Piana di Bagheria, ponendo come ambito produttivo l’agro-alimentare, l’eno-gastronomia e il settore culturale, settori indicati come fattori “moltiplicativi di ricchezza”, capaci cioè di generare un impatto economico direttamente nei proprio indotti e, indiretto negli altri ambiti produttivi. Il progetto è finanziato dai fondi del Psr Sicilia 2014-2022 attraverso la misura del Bando emesso dal Gal Metropoli Est sottomisura 16.3 per il “Sostegno alla cooperazione tra micro, piccole e medie imprese”.

“Il nostro ruolo – ha evidenziato Salvatore Tosi, direttore del Gal Metropoli Est – è mettere insieme istituzioni, associazioni e il tessuto produttivo dei territori al fine di favorire lo sviluppo rurale, mettendo a disposizione le risorse di cui ci dota l’assessorato regionale all’Agricoltura attraverso processi di selezione ad evidenza pubblica”.

Uno degli obiettivi principale del progetto “La Piana di Baaria”, come spiegato da Marco Speciale di R&T Srl “è promuovere lo sviluppo locale favorendo la collaborazione tra pubblico e privato sui temi della valorizzazione dei prodotti tipici locali, dell’enogastronomia e dell’agroalimentare, alimentando al contempo i circuiti turistico-culturali”.

Le azioni e le attività del progetto ruoteranno intorno ad azioni di marketing turistico, territoriale e promozionale legate ai prodotti tipici del territorio, a partire dallo sfincione bianco di Bagheria, favorendo ed agevolando al contempo il turismo attraverso la promozione e la valorizzazione delle tradizioni culinarie locali, culturali e dei beni storici, architettonici e culturali (riti e tradizioni). L’attività di cooperazione con il gruppo di aziende individuate consentirà di incrementare la competitività e l’innovazione nelle filiere agricole nel sistema economico locale.

Attraverso il coinvolgimento del tessuto associativo delle aziende e degli operatori operanti nella promozione del turismo, dell’agroalimentare e della ristorazione e della cultura, si attuerà una campagna integrata di marketing territoriale incentrata su iniziative legate al turismo eno-gastronomico di valorizzazione del prodotto tipico locale attraverso l’organizzazione di focus, seminari, convegni e la produzione di un format televisivo che prevede la divulgazione e la valorizzazione dei prodotti tipici locali, del patrimonio storico-culturale con il coinvolgimento degli operatori della ristorazione e del comparto turistico e culturale in tutte le sue componenti integrate e agroalimentare.