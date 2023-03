Una piattaforma per bonus pubblici contro la burocrazia: il progetto BonusX

BonusX ha deciso di lanciare una piattaforma per aiutare cittadini e dipendenti a chiedere online i bonus pubblici

La lentezza della burocrazia italiana, negli ultimi 20 anni, ha costituito sicuramente un problema di notevole rilevanza. Un ostacolo vero e proprio, forse, divenuto ancor più impattante negli ultimi anni, segnati dalla pandemia e dal recente aumento dell’inflazione, in cui migliaia di cittadini hanno dovuto richiedere aiuti allo Stato per provare a sopravvivere durante la crisi economica. La richiesta di bonus pubblici ha coinvolto milioni di persone, alcune delle quali solo di recente si sono avvicinati alla digitalizzazione e che spesso non hanno gli strumenti per richiedere ciò che spetta a loro di diritto. Proprio da ciò è nata l’idea dei due giovani imprenditori, Giovanni Pizza e Fabrizio Pinci, di lanciare, nel 2022, una piattaforma denominata BonusX che permettesse agli utenti di scoprire se potessero essere beneficiari di un bonus pubblico e li aiutasse nella compilazione delle pratiche in pochi click.

La storia della startup e la sua mission: adesso aiuterà anche le aziende

BonusX è la startup italiana che ha aiutato oltre 250.000 persone a scoprire e richiedere i bonus pubblici a cui hanno diritto, con un totale di oltre 16 milioni di euro distribuiti grazie alla gestione delle pratiche in piattaforma. Ora, stanno lanciando un programma a supporto del welfare aziendale per le imprese.

Il programma della startup per le aziende consentirà ai datori di lavoro di aiutare i propri dipendenti a poter accedere alle agevolazioni e gestire le pratiche collegate direttamente sulla piattaforma BonusX. I dipendenti, in pochi click, potranno così determinare se hanno i requisiti per i bonus e richiederli online. Cosiccome, inoltre, richiedere servizi come il modello Isee o il modello 730, ridurre il prelievo fiscale, e gestire tutti gli aspetti burocratici della loro richiesta.

BonusX alla ricerca di nuovi dipendenti

Oltre all’entrata nel mondo delle aziende, BonusX ha deciso di ampliare il suo team e cerca 18 nuove figure per allargare l’organico, composto attualmente da 12 persone, per superare i 30 dipendenti entro la fine dell’anno:.

Per candidarsi occorre visitare il sito https://bonusx.it/recruiting/. Nello specifico, la startup è alla ricerca di software developers, business development specialist e welfare & tax specialist.

Sull’Italia, la piattaforma BonusX, punta a superare i 200 bonus e servizi integrati entro fine 2023. Nell’ultimo anno, la startup ha raccolto diversi premi tra cui il premio Talentis di Confindustria e la nomina come best startup finance dell’anno da Fortune Italia.