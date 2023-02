Piattaforme digitali, Uil, “Passo avanti dell’UE per migliorare le condizioni dei lavoratori”

Il Parlamento Europeo, riunitosi oggi a Bruxelles in seduta plenaria, ha approvato con una larga maggioranza, la posizione negoziale sulle nuove misure per migliorare le condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori delle piattaforme digitali. “Il voto di oggi rappresenta un risultato importante per rendere vincolante la direttiva UE sulle lavoratrici e i lavoratori delle piattaforme digitali. Si determina, così, in modo chiaro e netto, lo status occupazionale di lavoratrice/lavoratore su piattaforma e si disciplina, altresì, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in modo da garantire a tutti più diritti, più dignità e sicurezza nei luoghi di lavoro”, spiega Tiziana Bocchi, segretaria confederale della Uil. “La battaglia contro il falso lavoro autonomo, imposto dalle società di piattaforme digitali, compie oggi un passo in avanti fondamentale al fine di offrire alle lavoratrici e ai lavoratori condizioni economiche e normative eque e rispettose del lavoro e della vita delle persone – aggiunge -. Ci auguriamo che dopo l’approvazione finale da parte del Consiglio Europeo la direttiva venga recepita, in tempi rapidi, nel nostro ordinamento per diventare finalmente strumento guida per l’applicazione dei Ccnl di riferimento£. (ITALPRESS).