Piazza Italia assume in Sicilia, si cerca capo reparto a Bagheria: come fare domanda

Opportunità di lavoro in Sicilia con la nota catena di negozi italiana.

Piazza Italia assume a Bagheria, in provincia di Palermo: è attiva un’offerta di lavoro per un/una aspirante capo reparto del settore Abbigliamento.

Ecco tutte le informazioni utili per candidarsi e fare domanda.

Piazza Italia, l’offerta di lavoro a Bagheria

Per lo store di Bagheria, Piazza Italia è alla ricerca di un capo reparto del settore Abbigliamento con esperienza. Con la supervisione dello Store Manager e dopo un periodo di formazione, la risorsa dovrà occuparsi di:

accogliere e consigliare il cliente, fino ad orientarlo nelle scelte di acquisto;

perseguire i target di vendita assegnati con passione e dedizione;

curare gli spazi espositivi secondo le politiche aziendali di visual merchandising;

supportare la gestione degli stock e alle operazioni di inventario.

Il contratto di lavoro con Piazza Italia è full time a tempo determinato (12 mesi), con stipendio a partire da 1.000 euro al mese.

Requisiti

Per il lavoro di capo reparto nello store Piazza Italia di Bagheria si richiede:

Italiano (obbligatorio);

Esperienza di almeno un anno nel ruolo (preferenziale);

Disponibilità nel weekend e anche nei festivi.

Come fare domanda

Per candidarsi all’offerta o visualizzarne altre potenzialmente di proprio interesse, bisogna collegarsi alla sezione “Lavora con noi“, selezionare l’offerta sul profilo Indeed dell’azienda e candidarsi da lì. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 30/04/2024.

L’azienda Piazza Italia

Nata nel 1993, l’azienda Piazza Italia si descrive come “uno dei brand di riferimento dell’abbigliamento a prezzi competitivi”. Possiede oltre 350 punti vendita, in Italia e all’estero.

