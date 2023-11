Piccola Industria Confindustria Siracusa scommette sui giovani e sulla sfida delle competenze

La Presidente di Piccola Industria Caterina Quercioli ha raccontato ai ragazzi l’importanza di guardare al territorio

Ad Augusta (SR) stamane le quinte classi di meccatronica dell’ “I.T.I E. Fermi” e dell’ “I.I.IS. A. Gagini” hanno visitato la ISME, azienda metalmeccanica dei f.lli Bramanti specializzata in meccanica avanzata e meccatronica. A fare gli onori di casa Roberto Bramanti che ha presentato le sue aziende sottolineando la voglia di fare impresa, di innovare, di scommettere ogni giorno per il benessere delle comunità.

“Importante momento di confronto”

La Presidente di Piccola Industria Caterina Quercioli ha raccontato ai ragazzi l’importanza di guardare al territorio, l’impegno delle imprese nel raccontarsi ai giovani attraverso incontri e visite guidate in azienda e la necessità di creare opportunità di lavoro per i giovani. “Il messaggio resta quello di un importante momento di confronto in cui le imprese riaffermano il loro ruolo di attore sociale sul territorio e tentano di superare l’enorme gap di competenze e figure professionali tecnico-scientifiche” ha detto il Presidente di Confindustria Siracusa Gian Piero Reale.

“Libertà precondizione del fare impresa”

Sebi Bongiovanni, Presidente Piccola Industria di Confindustria Sicilia, si è soffermato sul tema di quest’anno, la “libertà”, precondizione del fare impresa, presupposto per realizzare le proprie aspirazioni contribuendo a generare benessere collettivo. Libertà che si accompagna al senso di responsabilità e al rispetto verso gli altri e verso il bene comune e all’affermazione dei valori della convivenza civile, di cui la scuola e l’impresa sono presidi fondamentali.” Sono intervenuti alla manifestazione anche il Vice Presidente dei Giovani Imprenditori, Edoardo La Ferla e la Vice Presidente di Confindustria Siracusa per l’education e il capitale umano, Linda Gerardi.