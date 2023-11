FOTO | Piogge a Palermo e si apre una voragine in via Sampolo

Le strade hanno dovuto fare i conti con un po' di pioggia e queste avrebbero causato una voragine piuttosto ampia in via Sampolo

Ieri la città di Palermo come altre parti della Sicilia era in allerta arancione per il maltempo, annunciata dalla Protezione civile regionale. Le strade hanno dovuto fare i conti con un po’ di pioggia e queste avrebbero causato una voragine piuttosto ampia in via Sampolo, una delle vie più trafficate.

La voragine in via Sampolo

La fotografia segnalazione è stata lanciata da alcuni cittadini su Facebook, i quali hanno denunciato una mancanza da parte delle istituzioni e delle autorità competenti. Secondo alcuni il problema di un possibile cedimento di quella porzione di strada è stata segnalata mesi fa, ad aprile. Era stato fatto un piccolo intervento, ma non è stato efficace come ha mostrato il disastro verificatosi ieri. Nella buca è andata a finire una Fiat Punto bianca che si trovava in sosta sul ciglio della strada.

Foto da Facebook