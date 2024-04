Pirelli lavora con noi: assunzioni e requisiti per candidarsi

In generale, l’azienda cerca persone che abbiano una buona formazione e competenza nel loro campo

Numerose opportunità lavorative con Pirelli, multinazionale con sede in Italia, che opera nel settore automobilistico come produttore di pneumatici per automobili, moto e biciclette. Il marchio è periodicamente alla ricerca di nuovi talenti che hanno la possibilità di unirsi al team mettendo a disposizione l’esperienza, le competenze e la professionalità.

Pirelli, i requisiti per lavorare

I requisiti per lavorare in Pirelli dipendono dalla posizione specifica a cui si sta applicando. In generale, l’azienda cerca persone che abbiano una buona formazione e competenza nel loro campo di lavoro, con una buona conoscenza della lingua inglese e delle capacità di lavoro in team. L’italiano e l’inglese sono le lingue principali di lavoro, ma in base alla posizione specifica, potrebbero essere richieste anche altre lingue.

Pirelli, i profili ricercati

Tenendo conto che le posizioni di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, di solito i profili maggiormente ricercati da Pirelli sono i seguenti:

Maintenance Coordinator (Milano);

R&D Data Analytics (plant Settimo Torinese);

HSE specialist Internship (Milano);

OE Quality Specialist (Milano);

Senior Engineer Vehicle Dynamics (Milano);

Pirelli, come candidarsi

Nella pagina dedicata alle Carriere Pirelli, puoi consultare quelle che sono le posizioni aperte e filtrare in base all’area di tuo interesse.

