Plusvalenze, Marchisio “Punita solo Juve”, i legali “Ingiustizia”

L'ex bandiera bianconera commenta la sentenza della Corte d'appello che ha comminato una penalizzazione di 15 punti alla Juve

Solo la Juventus punita per le plusvalenze. Claudio Marchisio, bandiera bianconera, con un tweet commenta la sentenza della Corte d’appello che ha comminato una penalizzazione di 15 punti alla Juve. “Dicesi plusvalènza: Nel linguaggio econ., incremento di valore, differenza positiva fra due valori dello stesso bene riferiti a momenti diversi. Da questa sera aggiungerei anche che viene sanzionata solo alla Juventus, anche se usata da tutte le società.#plusvalenze”, scrive Marchisio.

I legali del club: “Palese disparità di trattamento”

“L’accoglimento del ricorso per revocazione da parte delle Corte d’Appello Federale ci pare costituisca una palese disparità di trattamento ai danni della Juventus e dei suoi dirigenti rispetto a qualsiasi altra società o tesserato”. Ad affermarlo in una nota sono gli avvocati della Juventus, Maurizio Bellacosa, Davide Sangiorgio e Nicola Apa dopo la decisione della Corte di Appello della Figc che ha sanzionato il club bianconero con una penalizzazione di 15 punti nel processo plusvalenze. Riteniamo che si tratti di una palese ingiustizia anche nei confronti di milioni di appassionati, che confidiamo sia presto sanata nel prossimo grado di giudizio”, sottolineano i legali. “Attendiamo di leggere con attenzione le motivazioni per presentare il ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, tuttavia evidenziamo, fin da ora, che alla sola Juventus e ai suoi dirigenti viene attribuita la violazione di una regola, che la stessa giustizia sportiva aveva ripetutamente riconosciuto non esistere”.