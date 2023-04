Pnrr, dalle strade agli stadi: tutte le opere finanziate a Palermo e provincia

Nel capoluogo previsti interventi nella zona di Brancaccio e il raccordo per la circonvallazione esterna-stralcio Sud. Gli appalti, i costi e le ditte.

Il Pnrr si muove anche in provincia di Palermo. Nelle scorse settimane Invitalia, l’agenzia del Ministero dell’Economia, ha aggiudicato appalti per un totale di 65 milioni 750mila euro. Interventi che rientrano nei Pui, i piani urbani integrati, e che riguardano Palermo e diversi altri Comuni della città metropolitana.

I più onerosi sono a Carini (con la realizzazione di un parcheggio a servizio del centro storico e della zona di Piano Agliastrelli, un lavoro da 8 milioni di euro assegnato a consorzio stabile Agoraa scarl ed Edilap soc coop), a Piana degli Albanesi (con la riqualificazione e l’efficientamento energetico della struttura alberghiera centro tecnico canoe, valore 4 milioni 656mila euro, assegnato a Valori scarl consorzio stabile), e a Bagheria con il completamento dello stadio di Aspra e la realizzazione di una pista per atletica, (4 milioni 576mila euro assegnato al consorzio stabile Sinergica e Apulia srl).

Pnrr a Palermo, bisogna agire in fretta

Un lungo elenco di interventi – molti dei quali in appalto integrato, dove cioè lavori e progettazione vengono assegnati alle stesse società – per cui i Comuni hanno approfittato della possibilità di far svolgere le gare a Invitalia. Adesso, però, gli stessi Comuni devono farsi trovare pronti per dialogare con i privati vincitori nel fornire le prescrizioni necessarie alle progettazioni. C’è da fare in fretta: entro settembre del 2024 va ultimato il 30% dei lavori da finanziare con i fondi del Pnrr, che devono essere conclusi entro giugno del 2026. Pena la perdita del finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte dell’Europa.

Brancaccio, circonvallazione, Monreale e Bagheria

A Palermo gli appalti aggiudicati sono due: il prolungamento della via di penetrazione della zona industriale Brancaccio e il raccordo per la circonvallazione esterna-stralcio Sud, dal valore di 3 milioni 255mila euro assegnato a Consorzio Italia scarl e Come costruzioni meridionali; e la riqualificazione dell’immobile “Palazzetto Orlando” di corso Calatafimi per l’utilizzo come Centro polifunzionale a servizio delle scuole e del territorio, valore 2 milioni 689mila euro assegnato a Edilzeta spa di Modica.

Tre gli interventi a Monreale. Il rifacimento della pavimentazione stradale e il miglioramento del decoro urbano di via Roma, insieme a un sistema integrato delle aree di sosta a valle del centro storico è stato aggiudicato per 2 milioni 526mila euro al Consorzio Stabile Infra.Tech scarl. La rifunzionalizzazione eco-sostenibile del Palazzetto di Città, con la sistemazione del decoro urbano dell’Antivilla Comunale, è andato per 3 milioni 448mila euro a Ge.Di Group spa. Mentre la riqualificazione dell’impianto polivalente per la promozione delle attività sportive, al Consorzio stabile Agoraa scarl per 788mila euro.

A Bagheria, oltre allo stadio di Aspra, verrà riqualificato il Giardino storico di Villa San Cataldo, appalto da 3 milioni 300mila euro assegnato a impresa Pizzarotti. La stessa Pizzarotti eseguirà a Villabate la riqualificazione della scuola materna e del centro polifunzionale del quartiere “Scuola Materna Falcone e Borsellino”, valore 3 milioni 385mila euro. Misilmeri ha puntato sulla riqualificazione di Piazza Cosmo Guastella e sulla connessione con Piazza Comitato 1860, e ancora sulla riqualificazione di un tratto dell’asse storico connesso alla Piazza Comitato 18 e dell’intersezione viaria di accesso all’asse storico. I lavori, per 4 milioni 69mila euro sono stati aggiudicati a Conscoop.

Pnrr, gli altri interventi in provincia di Palermo

A Carini verrà creata in via Palermo un’area a verde munita di colonnine di ricarica e stalli per veicoli elettrici a due ruote, appalto da 235mila euro assegnato a Valori scarl consorzio stabile e Sicilville srl. Diversi gli interventi a Capaci: lavori di ripristino di antichi tracciati nel centro storico (via Trinità, via Cascino); riqualificazione urbana, pedonalizzazione e abbattimento barriere; rigenerazione urbana di due aree a parcheggio. Di questo si occuperanno il Consorzio stabile costruendo e Le.il costruzioni spa (valore 3 milioni e mezzo di euro). Mentre la riqualificazione dell’area Rizzuti, adiacente al centro storico, è stata aggiudicata per 433mila euro al Consorzio stabile Vitruvio scarl.

Montelepre vedrà la riqualificazione del parco urbano e del tessuto urbano a Valle della Torre, oltre alla sistemazione delle piazze Ventimiglia, Regina Elena e via della Torre. Lavori per 1 milione 507mila euro, aggiudicati a Edilzeta spa. A Balestrate lavorerà l’impresa catanese Colombrita con Repin srl nella riqualificazione urbana delle strade a valle della piazza Evola, mentre Conscoop si occuperà del completamento dell’ex mattatoio, valore 468mila euro.

Per Borgetto aggiudicata la riqualificazione urbana di Largo Migliore alla I.Co.ser srl per 454mila euro. Intervento importante su Villa Merlo a Ficarazzi, per 3 milioni 208mila euro, se ne occuperà il Consorzio stabile build insieme al Consorzio stabile progettisti costruttori di Maletto. Termini Imerese ha puntato sulla riqualificazione del complesso di Santa Chiara da destinare a servizi culturali e sociali, 2 milioni 98mila euro, appalto aggiudicato al Consorzio Ciro menotti. A Isola delle Femmine il Consorzio stabile Della rifarà il look a Piazza Umberto primo e ad alcune strade con 3 milioni e mezzo di euro. Altofonte mira al recupero dell’ex mattatoio destinato a Centro servizi per l’istruzione e la formazione, lavori da 1 milione 97mila euro aggiudicati a Upgrading services spa. Mentre a Torretta i lavori di arredo urbano di Piazza Croci e delle strade adiacenti a servizio del cimitero monumentale del santuario Maria SS delle Grazie sono stati assegnati per 1 milione 54mila euro a Mancusi spa.

Interventi su impianti sportivi

Due gli interventi a Casteldaccia da finanziare con i fondi del Pnrr destinati alla provincia di Palermo: il Parco pubblico attrezzato tra le vie Fiume, Verdi e La Malfa, e il completamento dello stadio comunale. Lavori da 3 milioni 124mila euro assegnati al Consorzio stabile Artemide.

Anche a San Cipirello si punta alla rifunzionalizzazione ecosostenibile del polo sportivo comunale di Contrada Bassetto, 1 milione 656mila euro, lavori a I.Co.Ser. srl. Interventi allo stadio anche a Trabia, con la messa a norma e il rifacimento del manto in erba sintetica. Se ne occuperà la Edilzeta spa, appalto da 1 milione 141mila euro. A Bolognetta, infine, a essere riqualificata e messa in sicurezza sarà la palestra comunale di via Pirainazzo, appalto da 568mila euro assegnato a Infratech consorzio stabile scarl.