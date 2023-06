Pnrr: Ue, missione settimana prossima a Roma

La settimana prossima arriverà una "missione" dei servizi della Commissione Europea per discutere delle richieste di pagamento del Pnrr.

La settimana prossima arriverà a Roma una “missione” dei servizi della Commissione Europea, un appuntamento già in agenda e che fa seguito ad altre visite analoghe, per discutere con le autorità italiane delle richieste di pagamento relative al Pnrr, come pure del modo di procedere “sulla revisione del piano e sul capitolo RePowerEu”. Lo annuncia via social la portavoce della Commissione per l’Economia Veerle Nuyts. La missione si inquadra nell’ambito degli “scambi costanti e costruttivi”che la Commissione ha con tutti i Paesi membri, Italia inclusa, sull’attuazione dei piani di ripresa e di resilienza.