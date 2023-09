Pogba positivo al test doping, la sostanza che l’ha tradito

Il giocatore della Juventus, Paul Pogba, è risultato positivo al test doping. Tre giorni per effettuare le controanalisi

Terribile notizia per Paul Pogba, centrocampista francese in forza alla Juventus. Lo scorso 20 agosto il giocatore era stato sottoposto ad un controllo per doping dopo la partita contro l’Udinese. I risultati oggi confermano la positività al testosterone.

Ovviamente è scattata la sospensione, ma nulla di definitivo. Toccherà alle controanalisi confermare o smentire, normalmente il tempo disponibile per effettuarle è di tre giorni.

In caso di positività

Se le controanalisi dovessero confermare il risultato dei primi esami, allora il calciatore francese subirà il processo dal Tribunale Nazionale antidoping, oppure si potrebbe optare per altre soluzioni, ovvero patteggiare. Quest’ultimo significherebbe una consapevolezza della colpa.

Dunque, Il giocatore, se confermata dalle controanalisi la positività al testosterone, rischia come pena massima fino a 4 anni di squalifica. La notizia è filtrata mentre filtravano voci su un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita all’Al Hittihad. L’ultimo caso di una controversia doping in serie A è quella legata all’argentino dell’Atalanta, Jose Luis Palomino, positivo nel 2022 al nandrolone, ma poi assolto dal Tribunale Nazionale Antidoping.

Fonte foto via Instagram – Paul Pogba