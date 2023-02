Policlinico “Giaccone”: inaugurazione della “M’ami Gallery” nel reparto di Ginecologia

L’ingresso del padiglione di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico si trasforma in una galleria d’arte, la “M’AMI Gallery”, per il benessere delle pazienti ricoverate. Sabato 25 febbraio alle ore 10 si terrà l’inaugurazione della galleria con una mostra collettiva di arte contemporanea. Protagonisti saranno diversi street artists della scena siciliana e internazionale: Antonio Carlotta, Demetrio Di Grado, Gabel, Ger.Mano.Max, Loste, Danilo Maniscalco, Iolanda Marriella, Mr Pera, Nessunenettuno, Marinella Riccobene, Sid, Sposari, Giuseppe Vaccaro. “Il nostro obiettivo – dice Elena Foddai, psicologa ideatrice del progetto – è rendere migliore l’esperienza in ospedale di curati e curanti”.