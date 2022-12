Polizia postale di Catania, da inizio anno oltre mille vittime di truffe online

Il Centro operativo etneo ha elaborato una guida con alcuni suggerimenti. Il primo dirigente Marcello La Bella: "Intendiamo assistere i cittadini per prevenire i rischi attraverso semplici azioni"

CATANIA – Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania scende in campo per la protezione degli acquisti dei regali di Natale. Dall’esperienza acquisita nella tutela dai rischi di truffe, la Polizia Postale rinnova la guida con consigli pratici e suggerimenti utili per acquistare in Rete con maggiore tranquillità.

Dall’esperienza acquisita nella tutela dai rischi di truffe online, la Polizia Postale mette a disposizione una serie di informazioni per garantire la sicurezza in rete, la tutela dei dati personali, la protezione da frodi e rischi negli acquisti: temi caldi e particolarmente sentiti da chi utilizza Internet.

Nei primi undici mesi di quest’anno la Polizia Postale di Catania ha trattato oltre 1.100 casi di truffe online, con vittime anche minori, e di cui oltre il 60% è costituito, come tipologia, proprio dalle truffe in ambito commercio elettronico, per l’acquisto di beni e servizi immobiliari legati all’affitto di case vacanze fantasma. Solo in questi ambiti criminali sono stati sottratti quasi 500mila euro, per i quali sono state denunciate più di 370 persone e sequestrati alcuni spazi virtuali.

Il numero delle segnalazioni e denunce ricevute, sommato a quelle delle persone denunciate, ha richiamato l’attenzione della Polizia Postale che ha potenziato ogni utile strumento per indirizzare l’utenza ad un uso appropriato della Rete e degli strumenti di pagamento online e contrastare, allo stesso tempo, le truffe messe in atto su Internet, anche attraverso la chiusura degli spazi virtuali.

“È evidente che acquistare in rete rappresenti non solo una comodità ma anche un modo per risparmiare ma la truffa può essere sempre “dietro l’angolo”. Per questo motivo la Polizia di Stato – dichiara il Primo Dirigente Marcello La Bella Dirigente del Centro Operativo “Sicilia orientale” della Polizia Postale – “intende assistere i cittadini di tutte età sulla sicurezza in rete, per prevenire o limitare possibili rischi, anche attraverso alcune azioni semplici e immediate come un opuscolo il cui contenuto offre alcuni utili consigli e pratici suggerimenti per muoversi tra i negozi online”. Il vademecum sarà disponibile sul sito della Polizia di Stato, sul portale del Commissariato di P.S. on line e sulle relative pagine Facebook e Twitter.