Presidi di legalità negli ospedali della provincia di Caltanissetta

Su disposizione della Questura sono state istituite delle postazioni di Polizia all’interno dei nosocomi di Gela, Niscemi e Caltanissetta

CALTANISSETTA – Negli ultimi anni le aggressioni ai danni del personale medico e non solo, all’interno delle strutture sanitarie siciliane, si sono moltiplicate in modo preoccupante. La carenza di personale e di servizi, il nervosismo diffuso e altri elementi che spesso caratterizzano l’Isola hanno prodotto i propri effetti deleteri, tanto che gli ospedali sono spesso diventati luoghi incandescenti.

Per questo sono stati istituiti in provincia delle postazioni di Polizia all’interno dei principali nosocomi. Strutture inaugurate proprio negli ultimi giorni e che hanno visto per primo protagonista il Vittorio Emanuele di Gela. Si tratta di servizio utile pensato per prevenire ed eventualmente reprimere reati contro cose o persone a tutela della sicurezza del personale sanitario e non solo.

A Gela la cerimonia d’inaugurazione si è svolta alla presenza del questore Pinuccia Albertina Agnello, accompagnata dal dirigente del Commissariato di Polizia di Stato Felice Puzzo, dal sindaco di Gela Lucio Greco, dal commissario straordinario dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone, dal direttore sanitario di Presidio facente funzioni Valeria Cannizzo e da altri rappresentanti del mondo civile, militare e religioso.

Il servizio svolto dagli agenti della Polizia di Stato sarà assicurato nella fascia oraria 8-20, mentre quello notturno continuerà a essere garantito da un servizio di guardiania privata in collegamento con la sala operativa del Commissariato di Polizia. Il presidio è ubicato al piano terra, nei pressi del Pronto soccorso. “Una piccola vittoria – ha detto il sindaco Greco – che ci conforta. La strada per l’acquisizione di nuovi servizi è ancora tanto lunga. Ma questa Amministrazione vigilerà e collaborerà per raggiungere sempre nuovi traguardi”.

Dopo Gela è stata la volta di Niscemi, dove l’ufficio di Polizia è ubicato al piano terra, nei pressi dell’ingresso principale dell’ospedale Suor Cecilia Basarocco. Anche qui alla cerimonia di inaugurazione ha preso parte il questore Pinuccia Albertina Agnello, accompagnata stavolta dal dirigente del Commissariato Alessandro D’Arrigo, dal sindaco Massimiliano Conti, nuovamente dal commissario straordinario dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone e dal direttore sanitario di presidio Alfonso Cirrone Cipolla.

Infine, è stato il turno di Caltanissetta e del Sant’Elia, dove l’ufficio di Polizia è ubicato al piano terra, nei pressi dell’ingresso principale del presidio. Il questore Pinuccia Albertina Agnello e il commissario straordinario dell’Asp Alessandro Caltagirone hanno in questo caso inaugurato la struttura alla presenza del prefetto Chiara Armenia, del sindaco Roberto Gambino e dei comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. A fare gli onori di casa il direttore sanitario di presidio, Benedetto Trobia.

Gli agenti della Polizia di Stato svolgeranno prevalentemente servizi preventivi ed eventualmente repressivi di reati contro cose o persone, ma soprattutto finalizzati alla tutela della sicurezza del personale sanitario. I posti fissi di Polizia, come hanno comunicato dalla Questura “oltre a tutelare l’incolumità di pazienti e personale sanitario, saranno anche un punto di riferimento per i cittadini, soprattutto in situazioni emergenziali in fase di triage e gestione di un numero elevato di codici rossi”.