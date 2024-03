Il Ponte dei sospiri

Le 68 osservazioni sul progetto definitivo costituiscono un ostacolo all'inizio dei cantieri.

L’altro giorno i sospiri del comitato tecnico hanno prodotto ben 68 osservazioni al progetto definitivo, e non esecutivo, del Ponte sullo Stretto. Non è una bocciatura, ma un ostacolo rilevante, soprattutto la richiesta sugli studi sismici e ventosi. Ci vorrà tempo e complessità per affrontare questi studi.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Tutto questo ovviamente produce due effetti. Il primo è che, come annunciato dal ministro Salvini, quest’estate i cantieri non iniziano. La seconda è che i soldi iniziali, provenienti dal fondo di coesione di Sicilia e Calabria, non verranno spesi.

Se i lavori, presumibilmente, forse inizieranno nel 2025, i fondi per il 2024 potrebbero essere spesi per altre opere, più piccole ma urgenti, soprattutto sulla viabilità, in particolare in Sicilia. Il rischio è che rimangano nel cassetto e finiscano nel calderone delle esigenze di finanza pubblica nazionale, come spesso avviene. E non è un somma di poco conto, supera abbondantemente il miliardo.

La Regione siciliana dovrebbe essere molto attenta a queste dinamiche, ed entrare in partita immediatamente, peraltro Schifani non era così d’accordo nell’investire esclusivamente i soldi siciliani per l’inizio del cantiere. Potrebbe incontrare Salvini per recuperare concretezza, e non solo ideologia elettorale, alla spesa dei nostri fondi.

Il dato di fondo è che il Ponte sullo Stretto, alle strette, rimane un Ponte dei sospiri.