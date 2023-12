Ponte dell’Immacolata, dalle feste alle sagre: ecco cosa fare in Sicilia

Cosa fare durante il Ponte dell'Immacolata in Sicilia? Tanti eventi programmati in tutta l'Isola: ecco tutto quello che c'è da sapere

L’unico vero countdown per Natale parte dall’8 dicembre, data in cui, oltre a festeggiare l’Immacolata Concezione, ci si sente in dovere di dare il via ad una serie di tradizioni natalizie. A cominciare dall’addobbare casa e fare l’albero di Natale.

Per quest’anno, l’8 dicembre arriva di venerdì. Consente, quindi, di poter usufruire di quello che viene chiamato “Ponte dell’Immacolata” ossia un weekend lungo da sfruttare per una vacanza programmata, per iniziare a vivere la magia del Natale o per assaporare i primi giorni di riposo. Insomma, l’8 dicembre può diventare un’occasione per assaporare l’atmosfera natalizia ancora prima dell’arrivo del 25 dicembre.

A tal proposito, in tutta Italia sono tantissimi gli eventi in programma per il weekend lungo dell’Immacolato. E la Sicilia non è da meno.

Nell’isola, infatti, sarà celebrata in ogni paese e città la Festa dell’Immacolata Concezione. Con l’8 dicembre si darà il via a tutta una serie di iniziative. Non mancheranno i tradizionali mercatini di Natale e i presepi all’insegna della tradizione e della creatività. E c’è già chi potrà comprare i primi regali, o quantomeno iniziare a valutare il da farsi.

Di certo, durante il Ponte dell’Immacolata, in Sicilia saranno tanti gli eventi a cui poter partecipare e che sono irripetibili perché pensati solo per questo periodo dell’anno. Andiamo con ordine.

ChocoModica – La città di Cioccolato

Dal 7 al 10 dicembre presso il centro storico della Città in un’atmosfera Natalizia si terrà la fiera del cioccolato, uno degli appuntamenti più importanti in grado di attirare turisti e visitatori da tutta la penisola italiana.

Cosa fare per il Ponte dell’Immacolata a Palermo e provincia?

“DeGusti Arte – Ballarak Edition – Village Fest”

Dall’8 al 10 dicembre allo Spazio Tre Navate dei Cantieri culturali alla Zisa di Palermo ci sarà un vero e proprio villaggio di Natale con protagonista la birra di Ballarak. Tre giorni dedicati ai sapori siciliani e al primo torneo cittadino di Black Jack, aperto ad oltre 100 partecipanti con tanti premi offerti.

“New Christmas Village”

Dal 7 dicembre al 7 gennaio al Parco Villa Filippina di Palermo ci sarà un vero e proprio villaggio natalizio che rievoca le ambientazioni del Nord Europa. Presenti creazioni di artigiani ed espositori e bontà gastronomiche dei classici mercatini natalizi. I bambini potranno incontrare Babbo Natale, scrivere ed imbucare la letterina.

“Sulle tracce dei Florio – parte I: la nascita di un impero economico nella Palermo dell’800”

Si terrà venerdì 8 dicembre la passeggiate storico-letteraria ideata e condotta da Michele Anselmi che parte dal Tempietto della musica del Foro Italico di Palermo per un itinerario legato alla dinastia dei Florio.

“Filmfestival sul Paesaggio”

Dall’8 al 17 dicembre a Polizzi Generosa e nel Parco delle Madonie ritorna dopo dieci anni il prestigioso festival con le proiezioni delle opere selezionate per la fase finale del concorso cinematografico, incontri, concerti. Si intende valorizzare il paesaggio come bene comune da preservare.

“Dolcemente Castelbuono”

A Castelbuono, in collaborazione con l’Associazione Baz’art, dall’8 al 17 dicembre si promuoveranno i dolci tradizionali, l’artigianato locale e le tradizioni enogastronomiche siciliane. Si potrà vivere un’esperienza multisensoriale oltre a partecipare a una serie di attività adatte a tutte le età come spettacoli folkloristici e l’arte circense.

Sagra della Vastedda di Torretta

L’8 dicembre i forni del paese iniziano a sfornare vastedde calde condite con olio d’annata, sale, pepe e caciocavallo e accompagnate da vino. Ci saranno spettacoli folkloristici.

Per quanto riguarda spettacoli teatrali, musicali e concerti, a Palermo ci saranno:

Le Orme and Friends al Teatro Golden il 7 dicembre;

Il Tempo Attorno al Teatro Biondo dall’8 al 10 dicembre;

Christmas Carol al Teatro Massimo il 9 e 10 dicembre;

Tournedos Alla Rossini al Teatro Massimo il 9 e 10 dicembre;

Marco Baliani – Corpo Eretico – Dialogo in tempo presente con Pier Paolo Pasolini al Teatro Montevergini il 9 dicembre;

Panariello vs Masini – Lo strano incontro a teatro al Teatro Golden il 9 dicembre;

De Souza/ Dego al Politeama Garibaldi il 9 e 10 dicembre;

Fiorella Mannoia e Danilo Rea – Luce al Teatro Al Massimo il 10 dicembre;

Marco Baliani – Opposti Flussi al Teatro Montevergini il 10 dicembre;

La Città Azolo – Oratorio San Giuseppe al Tribunetta Sala Strehler il 10 dicembre.

Cosa fare per il Ponte dell’Immacolata a Catania e provincia?

“Christmas Town”

Dall’8 al 30 dicembre al Centro fieristico le Ciminiere ci saranno: pista di pattinaggio sul ghiaccio, aree-gioco allestite da Lego, PlayMobil, Disney Princess, Sylvanian Families e Peg Perego, il cinema, il planetario, mercatini scintillanti, aree food, renne parlanti, parate e spettacoli che racconteranno la magia di una festa unica.

“Caccia al Tesoro di Natale”

Venerdì 8 dicembre a partire dalle 10.30, il Monastero dei Benedettini di Catania si trasforma in un labirinto pieno di misteri e indovinelli da risolvere per i bambini accompagnati dalle famiglie. A cura di Officine Culturali. Partecipazione gratuita. Gradita la prenotazione perché i posti sono limitati.

Natale all’Accademia degli Elfi

Catania. New Dogana. Evento di beneficenza. Ci saranno laboratori creativi e la Scuola degli Elfi dove potranno essere impacchettati dai più piccoli regali donati dalle famiglie e dagli sponsor. Questi regali verranno donati in seguito ai bambini meno fortunati.

“La colazione con Babbo Natale e gli Elfi”

Aci Sant’Antonio. Mattinata dedicata ai più piccoli tra musica, dolci e allegria. Sarà possibile scrivere e imbucare la letterina a Babbo Natale. Animazione a cura di Cafè Express Intrattenimento&Spettacoli. Cucina a cura di La Cucina di Donna Carmela.

Gjmala: il villaggio di Babbo Natale tra i dromedari

Trecastagni. Venerdì 8 dicembre Sicilia Gaia propone una visita al parco Gjmala. Ci sarà un piccolo Villaggio di Babbo Natale dove una delegazione di elfi provenienti da Rovaniemi, in Finlandia, raccoglierà le letterine dei bambini. Ci sarà animazione, una mostra faunistica e la possibilità di fare un pic nic.

Per quanto riguarda spettacoli teatrali, musicali e concerti, a Catania ci saranno:

Appuntamento a Londra al Teatro Verga dal 7 al 10 dicembre;

Ferdinando Scianna – Ti ricordo, Sicilia! al Castello Ursino dal 7 al 10 dicembre;

Panariello vs Masini – Lo strano incontro al Teatro Metropolitan l’8 dicembre;

Il Concerto dell’Immacolata alla Chiesa San Nicolò l’8 dicembre;

Metamorfosi al Teatro Verga il 9 dicembre;

La Traviata al Teatro Massimo Bellini il 9 dicembre;

Un Poyo Rojo allo Scenario Pubblico il 9 e 10 dicembre;

Una notte ad Amsterdam al Piccolo Teatro della Città di Catania il 9 e il 10 dicembre;

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto al Teatro ABC di Catania dall’8 al 17 dicembre.

Cosa fare per il Ponte dell’Immacolata a Messina e provincia?

Messina Film Festival

Dall’1 all’8 dicembre il Teatro Vittorio Emanuele, la Sala Laudamo e altri spazi cittadini ospitano la manifestazione. Il Festival è dedicato al rapporto tra il Cinema e l’Opera lirica, con l’analisi degli intrecci che sin dai tempi del muto sono sempre stati particolarmente importanti tra queste due forme d’arte.

“Festival Internazionale del Nouveau Clown”

Al Palazzo dei Congressi di Taormina dall’1 al 10 dicembre. Il festival, curato da Theatre Degart con la direzione artistica di Daniele Segalin e la direzione organizzativa di Graziana Parisi, rappresenta un evento unico nel suo genere per il Sud Italia. Taormina torna ad essere la capitale mondiale della comicità muta: il “Nuovo Clown” sarà il protagonista del Finc e attraverso l’autoderisione cercherà di avvicinare il pubblico al mondo del circo contemporaneo.

Sant’Alessio Siculo Street Food Fest

Dall’8 al 10 dicembre Sant’Alessio si accende per un weekend dedicato al cibo di strada. Si potranno degustare: bufalotto, pane cunzatu, panino o cuoppo con polpettine di scottona e cipolla caramellata, arancini e pitoni.

Sagra del tartufo dei Nebrodi a Santa Domenica Vittoria

Festival culinario che esalterà i sapori unici del tartufo. Ci sarà una varietà di piatti a base di tartufo preparati dagli chef locali. Non mancheranno stand dove poter gustare le innumerevoli specialità enogastronomiche dei Nebrodi.

Presepe sul lago

Sul lago a Ganzirri potrà essere ammirato il tradizionale presepe dal 6 dicembre al 7 gennaio. L’evento è giunto alla VII edizione.