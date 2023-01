Ponte Messina: Cannizzaro (Fi), “Governo Meloni sarà l’esecutivo che lo realizzerà”

”L’impegno del governo nazionale, in particolar modo del ministro dei Trasporti Salvini e, soprattutto, questa accelerazione” sui tempi di realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina ”non può far altro che piacere. E’ la dimostrazione che questo sarà il governo della realizzazione di un’opera strategica per il Sud, l’Italia e l’Europa intera. Alla faccia dei detrattori che lo considerano inutile…”. Ne è convinto il parlamentare calabrese di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, responsabile nazionale del partito per il Sud.

”A dare manforte all’azione politica del governo -assicura Cannizzaro all’Adnkronos- ci sono due Regioni, Sicilia e Calabria, guidate da Schifani e Occhiuto, non a caso due governatori di Forza Italia, primo partito a sposare la causa del Ponte. Vorrei ricordare, infatti, che la costruzione di questa grande infrastruttura è sempre stata una storica battaglia del nostro partito e del suo leader Berlusconi. Da qui l’impegno a raggiungere un obiettivo fondamentale, non solo per tutte le Regioni del Mezzogiorno”.

Inoltre, sottolinea Cannizzaro, ”grazie al Ponte, finalmente possiamo auspicare che arrivi anche l’Alta velocita’. Non posso poi non pensare ai benefici per Gioia Tauro, già primo porto d’Italia per transhipment, che con la realizzazione del Ponte conseguirà il suo rilancio definitivo. Con il Ponte di Messina -conclude l’esponente forzista- Calabria e Sicilia si candidano a diventare una meta europea molto appetibile soprattutto dal punto di vista turistico”.