Ponte sullo Stretto, Furgiuele (Lega): “Sicilia ha risorse nel Fondo Coesione, basta falsità”

Il deputato calabrese sui fondi da destinare al Ponte sullo Stretto: "Sicilia può destinare 1,3 miliardi per l'opera".

“Il Ponte sullo Stretto è un’opera fondamentale per il Paese, non solo per Calabria e Sicilia. Rientra nelle reti transeuropee dei trasporti, permetterà di velocizzare gli spostamenti da e verso l’isola, di ridurre le emissioni”.

Lo ha detto il deputato calabrese e vicecapogruppo della Lega Domenico Furgiuele, componente della Commissione Trasporti, parlando dell’opera che dovrebbe andare a collegare la Sicilia con la Calabria.

“La Sicilia può destinare 1,3 miliardi al Ponte”

“Di fronte a questa evidenza, al valore di questa realizzazione, le polemiche stanno a zero: anche per quanto riguarda i Fondi di coesione, ricordiamo che la Sicilia ha a disposizione 6,6 miliardi di euro. 1,3 da destinare proprio al Ponte. Basta falsità sui conti”, ha ribadito il deputato.

Nei giorni scorsi ha preso piede la polemica riguardante la rimodulazione dei fondi da utilizzare per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. In particolare, in Commissione Bilancio è passato l’emendamento che va a ridefinire le risorse economiche da destinare per l’opera.