Ponte sullo Stretto: manifestazione ‘No Ponte’ in attesa di Salvini, Accorinti: ‘Non mi fanno parlare’

"Dire che lo sviluppo e l'evoluzione di tutto il Sud e di questo territorio passa attraverso il ponte è addirittura ridicolo".

Manifestazione di un gruppo di cittadini del movimento ‘No Ponte’ davanti alla rada San Francesco di Messina, dove tra poco arriveranno il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, i governatori di Sicilia e Sardegna e il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra per un incontro sul Ponte sullo Stretto di Messina. In prima fila c’è l’ex sindaco di Messina, Renato Accorinti, con la maglietta ‘No Ponte’. Si dice “amareggiato” perché non gli è stato “permesso di partecipare al convegno”.

In tanti contro il ponte

“Io sono un cittadino come tanti che, tra l’altro, ha avuto un ruolo così importante come quello di sindaco – spiega – Inoltre, nella mia vita la questione ‘No ponte’ è stata centrale. E’ una battaglia che porto avanti dal 2001. Voglio anche ricordare che la manifestazione più imponente della storia di questa città quando fu proprio contro il ponte, quando scesero in piazza 20 mila persone e non era mai successo prima a Messina”. “Perciò che ci sia una parte della città che è contro il ponte mi pare ovvio- aggiunge – Qua oggi viene il mondo intero, dal ministro a tutti gli altri e non c’è una voce fuori dal coro, cosa è hanno paura o gli manca il senso la democrazia?”.

Affermazioni ridicole

“E’ molto semplice, quello che dice il popolo: non sono cose ideologiche come ci viene attribuito – dice – Nel Sud e in questo territorio ci manca di tutto e di più ma dire che lo sviluppo e l’evoluzione di tutto il Sud e di questo territorio passa attraverso il ponte è addirittura ridicolo”.