Ponte sullo Stretto, Ance Messina si propone: “Pronti a formare gli operai che lo costruiranno”

L'intervento del presidente dell'associazione nazionale costruttori edili peloritana, Giuseppe Ricciardello

La formazione delle imprese per la costruzione del ponte sullo Stretto potrà essere realizzata direttamente a Messina. Questa la proposta giunta da parte di Ance Messina, l’associazione nazionale costruttori edili, che renderà disponibili nella propria sede i corsi per tutte le maestranze coinvolte.

“Il Ponte sullo Stretto deve darci consapevolezza, perché le imprese messinesi sono pronte, già adesso, ad affrontare questa sfida epocale”. Con queste parole il presidente di Ance Messina, associazione nazionale costruttori edili, Giuseppe Ricciardello, è intervenuto nell’ormai quotidiano dibattito relativo alla costruzione del ponte sullo Stretto. L’associazione, che conta al suo interno oltre un centinaio di imprese qualificate con operai formati e assunti con il contratto di categoria, si dice pronta a formare tutti gli addetti che saranno impegnati dalla prossima estate nei lavori di realizzazione delle opere connesse con la costruzione del ponte.

“Noi di Ance Messina abbiamo esperienza”

“Sento troppo spesso dire che Catania e Reggio Calabria si sono già mosse per formare le maestranze che lavoreranno alla costruzione del ponte – prosegue Ricciardello – ma l’Ance Messina ha già strutture, organizzazioni ed esperienza per preparare, dal punto di vista professionale e della sicurezza sui cantieri, le imprese e gli operai destinati a realizzare le opere connesse con la costruzione del ponte”.

Una possibilità anche per tutte le imprese di essere ospitate presso “la nostra nuova sede, dove sarà possibile realizzare la parte teorica dei corsi nel momento in cui saremo convocati per offrire la nostra collaborazione, secondo quanto previsto dalle norme della contrattazione collettiva nazionale del lavoro in edilizia”, ha aggiunto ancora Ricciardello.

I primi cantieri dovrebbero essere aperti il prossimo giugno per la realizzazione delle arterie stradali e ferroviarie necessarie per collegare la rete viaria esistente al ponte. Lavori che potranno essere eseguiti dalle imprese iscritte all’Ance Messina così come da quelle non associate e provenienti anche da altre parti d’Italia e del mondo e che saranno formate dall’associazione. “Da parte nostra vi sarà massima disponibilità per agevolare la realizzazione di un’opera che costituisce un’opportunità unica per lo sviluppo messinese e dell’intera Sicilia”, ha concluso il costruttore.